Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, sabah saatlerinde gerçekleşen bir soygunla sarsıldı. Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosuna da ev sahipliği yapan müze, güvenlik gerekçesiyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

“9 parça mücevher çalındı”

Fransız basınına göre, sabah açılış saatinden kısa süre sonra 3 maskeli şahıs, müzeye zorla girerek 9 parça mücevher çaldı. Soyguncuların bir motosikletle kaçtığı belirtildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Bir mücevher bulundu”

Bakan Dati, çalınan mücevherlerden birinin olay yerine yakın bir bölgede bulunduğunu duyurdu. Hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen parçanın, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait bir taç olduğu açıklandı.

“Soygun 7 dakika sürdü”

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğini söyledi. Nuñez, hırsızların bir pencereyi kırarak müzenin Apollo Galerisi’ne girdiğini ve binanın dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandıklarını belirtti.

“Çalınan eşyalar yalnızca ticari değil, tarihî ve kültürel olarak da paha biçilemez değere sahip,”

— Laurent Nuñez, Fransa İçişleri Bakanı

Müze kapılarını kapattı

Louvre Müzesi yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müze olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Müzede, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu, Venus de Milo heykeli ve binlerce değerli eser yer alıyor.

Soruşturma genişletildi

Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak “organize hırsızlık ve suç örgütü kurma” şüphesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmayı, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim yürütüyor.

Polis, Louvre çevresindeki yolları kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı.