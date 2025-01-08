Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamlardan sonra, sürücülere müjde niteliğinde bir haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG (otogaz) litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 52 kuruşluk bir indirim yapılacak. Bu indirim, özellikle araç sahipleri tarafından merakla bekleniyordu.

LPG fiyatları yeniden belirlendi

İndirimin ardından LPG litre fiyatı şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul: 25,89 TL

Ankara: 25,95 TL

İzmir: 25,80 TL

LPG fiyatları, bayiler ve iller arasında farklılık göstermeye devam ediyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına son zamlar

Benzin ve motorin fiyatlarına son iki günde üst üste zamlar yapılmıştı:

Motorin: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapıldı.

Benzin: Dün gece yarısından itibaren litre fiyatına 1,27 TL zam geldi.

Ancak bu gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul:

Motorin: 45,74 TL

Benzin: 45,30 TL

Ankara:

Motorin: 46,29 TL

Benzin: 45,69 TL

İzmir:

Motorin: 46,78 TL

Benzin: 46,15 TL

Akaryakıtta tabelalardaki değişim devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından LPG indirimi vatandaşlar için bir nebze rahatlama sağladı.