Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, LPG’ye (Otogaz) bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 76 kuruş zam geldi. Bu zam, motorin ve benzinin ardından LPG fiyatlarını da yükseltti.

Brent petrol ve döviz kurları etkili oldu

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. 25 Haziran'da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla LPG fiyatlarına da 1 lira 76 kuruşluk zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından bilgiler

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, LPG zammı gece yarısından itibaren geçerli oldu. Bu zamla birlikte, LPG fiyatları İstanbul'da 21,99 TL'ye, Ankara'da 21,99 TL'ye, İzmir'de ise 21,69 TL'ye yükseldi. Motorin ve benzin fiyatları da artış göstererek İstanbul’da 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de ise 43,87 TL seviyesine ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarına yönelik zamlar sadece bununla sınırlı kalmayacak. 3 Temmuz’da, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belirlenecek. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 olmuştu. Açıklanacak yeni oranla birlikte benzin, motorin ve LPG'ye yeni zamlar yapılması bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,77 TL

Motorin: 43,91 TL

LPG: 21,69 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,40 TL

Motorin: 42,52 TL

LPG: 21,99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,32 TL

Motorin: 42,42 TL

LPG: 21,44 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,43 TL

Motorin: 43,49 TL

LPG: 21,99 TL