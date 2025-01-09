Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, LPG'ye gece yarısı itibarıyla 49 kuruş indirim yapıldı.

İzmir

Benzin: 46,16 lira

Motorin: 46,82 lira

LPG: 26,01 lira

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,30 lira

Motorin: 45,77 lira

LPG: 26,17 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,15 lira

Motorin: 45,66 lira

LPG: 25,61 lira

Ankara

Benzin: 45,78 lira

Motorin: 46,43 lira

LPG: 26,11 lira

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerden doğrudan etkiliyor.

Son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve vergi artışları, fiyatların sık sık güncellenmesine neden oluyor.