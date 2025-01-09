Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, LPG'ye gece yarısı itibarıyla 49 kuruş indirim yapıldı.
İzmir
Benzin: 46,16 lira
Motorin: 46,82 lira
LPG: 26,01 lira
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,30 lira
Motorin: 45,77 lira
LPG: 26,17 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,15 lira
Motorin: 45,66 lira
LPG: 25,61 lira
Ankara
Benzin: 45,78 lira
Motorin: 46,43 lira
LPG: 26,11 lira
Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerden doğrudan etkiliyor.
Son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve vergi artışları, fiyatların sık sık güncellenmesine neden oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi