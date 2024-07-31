Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye suikastini kınayarak, bölgedeki çatışmaların farklı bir tehlikeli sürece evrildiği uyarısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Mikati, mevcut durumu ele almak için Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Beyrut'un İsrail tarafından bombalanmasını kınayan Mikati, "Düşmanın (İsrail) pervasızlığını ve kanlı suç çılgınlığını sürdürmesi hâlinde işlerin daha da kötüleşeceği konusunda sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyrut'a dün düzenlenen saldırının getirdiği tehlikelere dikkati çeken Mikati, "Başkentin hedef alındığı ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırı ile mevcut çatışma durumu büyük endişelere yol açacak açık tehlike durumuna dönüşmüştür" uyarısında bulundu.

Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikasti de kınayan Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

Hamas lideri Haniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.