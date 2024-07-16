Birkaç yıldır ertelenen Al Hayba dizisinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" olarak belirlendi. Ancak daha sonra dizinin adı "Alboralarının Hikayesi" olarak kararlaştırıldı. Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikayesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin senaryosunu, son olarak Ömer dizisini yazan Gülizar Irmak kaleme alacak.

Ahmet Katıksız yönetmen koltuğunda

Mardin'de çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Ahmet Katıksız oturacak. Alboralar ve Baybarslar ailesi fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu şimdiden büyük merak uyandırdı.