Lübnan'da, Hizbullah yetkililerine ait iletişim cihazlarında meydana gelen patlamalar, büyük bir kaosa ve çok sayıda yaralıya yol açtı. Patlamaların, çeşitli bölgelerde eşzamanlı olarak gerçekleşmesi, olayın karmaşıklığını ve ciddiyetini artırdı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil sağlık müdahaleleri için tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunarak, vatandaşların çağrı cihazlarını derhal kullanmayı bırakmalarını istedi.

Patlamaların sebebi ve etkileri

Patlamaların, kablosuz teknolojideki bir ihlal sonucu meydana geldiği iddia ediliyor. İsrail medyası, Hizbullah telsizlerinin kendi teknolojileri aracılığıyla hedef alındığını öne sürerken, Lübnanlı yetkililer patlamaların birçok farklı alanda aynı anda yaşandığını belirtiyor. Reuters'in raporuna göre, patlamalar sonucunda yüzlerce Hizbullah görevlisi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın tepkisi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayın ardından sağlık çalışanlarına acil çağrıda bulunarak, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanmasını istedi. Ayrıca, bakanlık, tüm vatandaşlardan çağrı cihazlarını derhal atmalarını talep etti. Bu önlem, olası daha büyük sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için alındı.