Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avn’ın milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu UAD Başkanı Nawaf Salam'a verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, şu anda yurtdışında olduğunu bildiği Yargıç Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere çağırdı. Kendisinin yarın ülkeye dönmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Nawaf Selam kimdir?

71 yaşındaki Nawaf Selam, Lübnan'ın önde gelen diplomatlarından biridir. 2007-2017 yılları arasında Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi olarak görev yaptı. 2018'de Uluslararası Adalet Divanı'na yargıç olarak seçilmiş ve 2024'te başkanlık görevini üstlendi.

Siyasi bir aileden gelen Selam'ın amcası Saeb Salam ve kuzeni Tammam Salam da Lübnan'da başbakanlık yaptı.

Selam'ın başbakan olarak görevlendirilmesi, Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi'nin çekimser kalması nedeniyle bazı tartışmalara yol açtı.

Yeni hükümetin önünde, İsrail ile yaşanan son çatışmaların ardından ülkenin yeniden inşası, ekonomik reformların hayata geçirilmesi ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi gibi önemli görevler bulunuyor.

Selam'ın atanması, Lübnan'da yolsuzlukla suçlanan geleneksel siyasi sınıfın dışında bir isim olarak, reform beklentilerini artırmış durumda.