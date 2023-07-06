Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Mikati, BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka ve BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı General Aroldo Lazaro'yu başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in de hazır bulunduğu görüşmede, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Lübnan'ın güneyindeki durum ele alındı.

UNIFIL Komutanı General Lazaro, "Mavi Hat" olarak tabir edilen Lübnan ile İsrail arasındaki ortak sınırda istikrarın korunması ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 numaralı kararına tarafların bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Mikati ise ülkesinin BMGK kararına bağlı olduğunu teyit ederek, "Mavi Hat" üzerinde son dönemde 18 defa sınır ihlalinde bulunan İsrail'in durdurulması için BM'yi "harekete geçmeye" çağırdı.

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilimler

İsrail'in, 1982'de işgali ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000'de çekilmesinin ardından toplamda 87 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

UNIFIL'in denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanında sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait olan Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü ve duvar çekti.

Son olarak Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "Al Akhbariyya" gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "sabah saatlerinde İsrail'e yönelik roketli saldırı gerçekleştirildiğini" duyurmuştu.

İsrail ordusu da bu saldırıya karşılık topçu birlikleriyle Lübnan'ın Kefar Şuba ve Halta Çiftliği bölgelerini hedef almıştı.