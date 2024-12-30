Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübe olan bağlılığını ve mutluluğunu dile getirerek, "Belki Galatasaray'daki en mutlu insanım" dedi.

Galatasaray'a olan bağlılığı ve mutluluğu

Galatasaray'da geçirdiği zamanın hayatının en önemli parçası olduğunu belirten Torreira, "Galatasaray, benim için çok önemli. Hayatımın da önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki Galatasaray'daki en mutlu insanım," dedi. Oyuncu, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sponsorluk anlaşması ve mutluluğu

Torreira, bir spor giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı ve iş birliğinin tanıtım toplantısında mutluluğunu dile getirdi. "Gerçekten hayalim gerçek oldu. Ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benimle ilgilenen bu markayla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum," diyerek, başarılarının arkasındaki destekçilerine teşekkür etti.

Kupalar için mücadeleye devam

Son olarak, takımının mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini paylaşan Torreira, "Ligde lider durumdayız. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz," diyerek takımının hedefleri doğrultusunda kararlı olduklarını belirtti.

Icardi ve Muslera ile olan bağları

Torreira, takım arkadaşları Icardi ve Muslera hakkında da açıklamalarda bulundu. Icardi ile kardeş gibi olduklarını belirten Torreira, Arjantinli futbolcunun ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve eksikliğini hissettiklerini vurguladı. Muslera hakkında ise, "Muslera, Okan Buruk ve Erden Timur beni sürekli aradı. İyi ki aramışlar. Hayatımın akışı değişti," dedi.

Torreira'nın Türkiye'ye gelişi ve Eddy Massier'ın yorumları

Torreira, Türkiye'ye gelmeden önce Fiorentina'da kalmayı düşündüğünü ancak Galatasaray'a katılmanın hayatını değiştirdiğini söyledi. Eddy Massier ise, "Torreira ile çalışmak büyük onur. Sahadaki performansı ve kişiliği, genç kitlelere ilham veriyor," diyerek Torreira'yı övdü.