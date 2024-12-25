Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, Bebek'te görüntülendi. Bir süredir oyuncu Devrim Özkan ile dargın bir ilişki sürdüğü konuşulan Torreira, son durumu hakkında soruları yanıtsız bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü futbolcunun bu tutumu ve mutsuz hali, Galatasaray taraftarlarının eleştirilerine neden oldu.

Ayrılık iddiaları ve Torreira'nın sessizliği

28 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, son dönemde sosyal medyada sevgilisi Devrim Özkan ile ilişkisi hakkında dedikodularla gündemde. Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddiaları ardından, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te arkadaşlarıyla görüntülenen Torreira, sorulara sessiz kalarak, konuyu gündeme getiren muhabirlere cevap vermekten kaçındı.

Taraftar tepkilerini gösterdi

Torreira'nın mutsuz hali ve ilişkisine dair yaşadığı belirsizlik, Galatasaray taraftarlarının da tepkisini çekti. Bazı taraftarlar, futbolcunun özel hayatındaki sorunları profesyonel hayatından ayırması gerektiğini belirterek sosyal medyada eleştirilerde bulundu. Torreira'nın antrenmanlar ve maçlarda da keyifsiz bir görüntü sergilemesi taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor.