Türkiye’nin seçkin giyim markalarından Lufian, varlıklarıyla bizi daha güçlü kılan babalara, Babalar Günü’ne özel güçlü kombin alternatifleri sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Erkeklerin hem rahat hissetmelerini hem de stil sahibi görünmelerini sağlayan ürünler geliştiren Lufian, kendine özgü çizgisi ve zamanın ruhuna uygun tasarımlarıyla Babalar Günü’ne özel, birbirinden iddialı hediye seçenekleri sunuyor. Sadelik ve modernliği şık tasarımları ile birleştiren Lufian, yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen tişörtleri, tarz sahibi slim fit pantolonları ve birçok kombin ile tamamlanan ayakkabıları ile babalara yönelik modern kombinler ortaya çıkartıyor.

MODERN ÇİZGİLERİ VE GENİŞ RENK SEÇENEKLERİYLE ‘NE HEDİYE ALSAM’ DERDİNDEN KURTARIYOR

Babalar Günü’nün yaz başına denk gelmesi ve tüm yaz boyunca kullanılabilmesi açısından en çok tercih edilen yüzde 100 pamuklu kumaşa sahip Lufian tişörtler, ‘ne hediye alsam’ derdine son veriyor. Yüzde 100 pamuktan üretilen ve örme kumaşa sahip olan Laon Smart Erkek Polo Tişört, terletmeyen yapısı ile cildin nefes almasını sağlıyor. 21 farklı renk alternatifi bulunan tişört, birbirinden canlı ve dinamik renkleri ile babalara konforlu bir şıklık sunuyor. Slim fit yapısı ile hem konforlu hem de esnek bir tasarım sunan Glen Smart Erkek Chino Pantolon ise taş, siyah ve lacivert olmak üzere babaların en çok kullandığı renk alternatifleri ile ön plana çıkıyor. Beyaz, lacivert, siyah ve taba renkleri ile tüm kombinlere rahatlıkla uyum sağlayan Tommy Erkek Sneaker ayakkabı ise konforlu bir kullanım sağlıyor.

RAHATINA DÜŞKÜN VE FİT GÖRÜNMEYİ SEVEN BABALARA HİTAP EDİYOR

Hem özel günlerde hem de günlük yaşamda sıkça tercih edilmesi nedeniyle gömlekler de en sık tercih edilen Babalar Günü hediyeleri arasında yer alıyor. Yüzde 100 keten dokuma kumaştan üretilen Pitaya Erkek Basic Gömlek, comfort fit duruşuyla rahatına düşkün ve fit görünmeyi seven babalara hitap ediyor. Pitaya Erkek Basic Gömlek, babaların giymeyi en sevdiği renkler olan mavi, siyah, lacivert, beyaz, saks ve kahverengi olmak üzere 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Simon Smart Erkek Chino Pantolon Slim Fit ise dokuma kumaşın esnekliği sayesinde vücuda hareket özgürlüğü sağlıyor. Siyah, lacivert ve yeşil renk alternatifleri ile farklı olmayı seven babaları etkiliyor.

Gage Erkek Sneaker ayakkabı ise kombinlerini spor ve şık ayakkabılarla tamamlamayı seven babaların beğenisini kazanıyor.