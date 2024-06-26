Almanya merkezli havayolu devi Lufthansa, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni karbon emisyon düzenlemeleri çerçevesinde bilet fiyatlarına önemli miktarda zam yapacağını duyurdu. Bu karar, şirketin uçuşlarda kullanılan daha sürdürülebilir jet yakıtlarına geçişin ek maliyetlerini karşılamak amacıyla alınmış bir adım olarak öne çıkıyor. Lufthansa'nın açıklamasına göre, AB ülkeleri, İngiltere, Norveç ve İsviçre'den kalkan tüm uçuşlarda bilet türüne göre 1 euro ile 72 euro arasında değişen çevresel maliyet ücreti eklenmesi planlanıyor. Bu fiyat artışlarının bir kısmı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak uçuşlar için 26 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kaçınılmaz

Lufthansa, uzun süredir daha sürdürülebilir havacılık yakıtlarının maliyetlerini ve bunun yol açabileceği ek yükleri vurguluyordu. Yeni düzenlemelerin maliyetlerini müşterilere yansıtmak zorunda olduklarını belirten şirket yetkilileri, bu adımın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Havayolu endüstrisi, karbon emisyonlarını azaltma yükümlülükleri ve bu doğrultuda alınan tedbirler nedeniyle giderek artan düzenleyici baskılarla karşı karşıya. Lufthansa'nın aldığı bu zam kararı, sektördeki diğer büyük havayolu şirketlerinin de benzer adımlar atmaları beklentisini güçlendiriyor.