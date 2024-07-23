Maç, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da oynanacak.

Portekizli hakem Tiago Martins'in yöneteceği bu önemli karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro üstlenecek.

İlk 11'ler:

Lugano:

Saipi

Zanotti

Papadopoulos

El Wafi

Valenzuela

Bislimi

Grgic

Doumbia

Cimignani

Bottani

Aliseda

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi

Çağlar

Djiku

Oosterwolde

Fred

Krunic

Szymanski

Tadic

Kent

Dzeko

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken, Saint-Maximin maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, Levent Mercan ve bazı diğer oyuncular UEFA kadrosunda bulunmuyor.

Rövanş Maçı:

İkinci ön eleme turunun rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı:

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270 maçta 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 maçta 12 galibiyet elde etti.

Süper Lig Fikstürü:

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk haftalarda oynayacağı maçlar:

Hafta: Adana Demirspor (E) Hafta: Göztepe (D) Hafta: Çaykur Rizespor (D) Hafta: Alanyaspor (E) Hafta: Kasımpaşa (D) Hafta: Galatasaray (E) Hafta: Antalyaspor (D) Hafta: Bay

Fenerbahçe'nin sezon başındaki bu kritik maçı, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.