Maç, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da oynanacak.
Portekizli hakem Tiago Martins'in yöneteceği bu önemli karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro üstlenecek.
İlk 11'ler:
- Saipi
- Zanotti
- Papadopoulos
- El Wafi
- Valenzuela
- Bislimi
- Grgic
- Doumbia
- Cimignani
- Bottani
- Aliseda
- Livakovic
- Osayi
- Çağlar
- Djiku
- Oosterwolde
- Fred
- Krunic
- Szymanski
- Tadic
- Kent
- Dzeko
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken, Saint-Maximin maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, Levent Mercan ve bazı diğer oyuncular UEFA kadrosunda bulunmuyor.
Rövanş Maçı:
İkinci ön eleme turunun rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı:
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270 maçta 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 maçta 12 galibiyet elde etti.
Süper Lig Fikstürü:
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk haftalarda oynayacağı maçlar:
- Hafta: Adana Demirspor (E)
- Hafta: Göztepe (D)
- Hafta: Çaykur Rizespor (D)
- Hafta: Alanyaspor (E)
- Hafta: Kasımpaşa (D)
- Hafta: Galatasaray (E)
- Hafta: Antalyaspor (D)
- Hafta: Bay
Fenerbahçe'nin sezon başındaki bu kritik maçı, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.