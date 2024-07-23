Maç, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da oynanacak.

Portekizli hakem Tiago Martins'in yöneteceği bu önemli karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro üstlenecek.

İlk 11'ler:

Lugano:

  • Saipi
  • Zanotti
  • Papadopoulos
  • El Wafi
  • Valenzuela
  • Bislimi
  • Grgic
  • Doumbia
  • Cimignani
  • Bottani
  • Aliseda

Fenerbahçe:

Somaspor eski hocasına mağlup oldu Somaspor eski hocasına mağlup oldu
  • Livakovic
  • Osayi
  • Çağlar
  • Djiku
  • Oosterwolde
  • Fred
  • Krunic
  • Szymanski
  • Tadic
  • Kent
  • Dzeko

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken, Saint-Maximin maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, Levent Mercan ve bazı diğer oyuncular UEFA kadrosunda bulunmuyor.

Rövanş Maçı:

İkinci ön eleme turunun rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı:

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270 maçta 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 maçta 12 galibiyet elde etti.

Süper Lig Fikstürü:

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk haftalarda oynayacağı maçlar:

  1. Hafta: Adana Demirspor (E)
  2. Hafta: Göztepe (D)
  3. Hafta: Çaykur Rizespor (D)
  4. Hafta: Alanyaspor (E)
  5. Hafta: Kasımpaşa (D)
  6. Hafta: Galatasaray (E)
  7. Hafta: Antalyaspor (D)
  8. Hafta: Bay

Fenerbahçe'nin sezon başındaki bu kritik maçı, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.