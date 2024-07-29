Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), gelir beyanı olmadan lüks araç kullananların incelemesine başladı. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla denetimlerde başlayan, 500 araçlık kayıt dışı kazançları araştırılıyor.

Vergi beyanını ve lüks araç kullanımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarda harcama yapan ancak gelir beyanında bulunan vatandaşların ardından, şimdi de lüks araç kullanan kişilerin peşine düştü. Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları vergi uygunluğunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla bu denetimlerde, vatandaşların gelir beyanları ile harcamaları ölçülüyor.

Test sonuçları

VDK, 7 bin 885 lüks araç sahibinin gelir beyanlarını inceledi. İncelemelerde Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes ve BMW gibi markaların 2022, 2023 ve 2024 modelleri üzerinde duruldu. Bu kişilerin gelir beyanlarında bulunup bulunmadıkları, şirket ortaklıkları ve kar görünümlerinde yapmadıkları araştırıldı.

Denetimlerde seçilen hedef, kayıt dışı gelirlerle lüks araç edinen kişiler oldu. Yapılandırılmış, 3 bin araç gerçek kişi kaydı kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin son iki yılda kar dağıtıldığı belirlendi. Ayrıca, üyesi olmayan 780 araç sahibinin de herhangi bir gelir kaynağının mevcut olduğu tespit edildi.

Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir sahibiiyeti mevcut ve bunlardan 100'ünün kar değeri 1 milyon liranın altında. Bu durum, gelir ve harcama arasında büyük bir sızıntı olduğunu gösteriyor.