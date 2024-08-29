Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir lüks sitede, sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. 4. kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının detayları

Saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, lüks sitedeki bir apartmanın 4. katındaki dairede başladı. Alevleri fark eden daire sakinleri, derhal itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, güvenlik amacıyla binadaki tüm sakinleri tahliye etti.

İtfaiyenin 2 saatlik müdahalesi

Yangın, çevreyi yoğun dumanla kaplarken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren bir müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, dairede meydana gelen hasar nedeniyle, dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı.