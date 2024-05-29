Araştırmaya göre, ortalama geceleme fiyatları yüzde 70 oranında artarken, temmuz ayında bu artış yüzde 85’i bulabiliyor. Küresel enflasyonun etkilerinin yaz tatili planlarına yansıdığını belirten turizm odaklı premium ajans IQUEEM’in Kurucusu Berkun Meral, "Türkiye, Avrupa'daki fiyat artışlarının yüzde 70’i bulduğu bu ortamda, euro veya dolar harcayan ve tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor" dedi.

Türkiye’ye ilgi artıyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla Türkiye’nin turizm bölgelerinde de hareketlilik belirtileri görülmeye başlandı. Seyahat Beklentileri 2024 araştırmasına göre, küresel çapta 27 bin katılımcıdan yüzde 52’si yaşadıkları ülkelerden daha ucuz olan destinasyonları tercih etmek istediklerini belirtti. Berkun Meral, "2024'ün en önemli gündemlerinden biri olan yaşama maliyeti artışları, kur farkı veya diğer sebeplerle yaşamanın daha ucuz olduğu ülkeleri ve iyi deneyimleri hesaplı fiyatlarla sunan tesisleri ön plana çıkarıyor" ifadelerine yer verdi. .

Yaşam maliyetleri seyahat planlarını etkiliyor

33 ülkeden 27 binden fazla turistin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 62’si artan yaşam maliyetlerinin seyahat planlamalarını etkilediğini söyledi. Berkun Meral, "Enflasyon, son tüketicinin geleceği planlarken daha temkinli davranmasını ve keyfi taleplerinden ödün vermesini beraberinde getirdi. Yine de yaz tatilleri, özellikle masa başı çalışan kesim için önemli kaçış noktaları olmayı sürdürüyor" dedi. Meral, doğru iletişim kanalı bulunarak tatilde masraftan kaçınmayan tüketicilere ulaşmanın ve yaşam maliyetlerinin turizm gelirlerine etkisini en aza indirmenin mümkün olduğunu belirtti. Bu etkileşimi kurmanın yolu ise online görünürlükten ve dijital pazarlamadan geçiyor.

Lüks turizmde bile enflasyonun etkisi hissediliyor

Enflasyonun ve artan yaşam maliyetlerinin lüks turizmde bile hissedildiğine dikkat çeken Meral, "Seyahat şirketi Virtuoso'ya göre Avrupa’daki lüks otel fiyatları bu yıl zirve seviyelere ulaştı. Ortalama geceleme fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 70 arttı. Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışlar yüzde 85’leri bulabiliyor. Buna rağmen dünyanın dört bir yanında lüks seyahate önem veren ve seyahat deneyiminden ödün vermeyen bir kitle de var. Türkiye, bu ortamda euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan biri" diye konuştu.

Deneyim odaklı teklifler popüler

Yaşam maliyetlerinin tatil planlarında bütçe kesintilerini beraberinde getirdiğini belirten Meral, iki tüketiciden birinin konaklama veya seyahat deneyimlerini genel anlamda iyileştiren teklifleri reddetmediğini vurguladı. "Doğru teklifler, doğru kelime ve deneyimlerle, doğru zamanlarda kullanıcının karşısına çıktığında, satışa dönüşmesi fazlasıyla olası. Kaliteli hizmet, gerçek ve premium deneyimler, küresel çapta turistlerin tatil tercihlerini ve destinasyon seçimlerini etkileyen başlıca öğelerden biri" ifadelerini kullandı.