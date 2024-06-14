Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta dün gece korkunç bir asansör kazası meydana geldi. 64 yaşındaki Ersin Öztürk, birinci katta arızalanan asansörden kurtarılmaya çalışılırken, bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metre yükseklikten eksi 5. katın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Birinci katta asansör arızalandı

Olay, saat 23.15 sularında yaşandı. İddiaya göre, Ersin Öztürk rezidansın eksi 1. katından asansöre bindi ve birinci kata geldiğinde asansör arızalandı. Durumu fark eden görevliler, hemen rezidansın teknik servis çalışanlarını haberdar etti. Teknik servis ekibi olay yerine gelerek, asansör kabininde mahsur kalan Ersin Öztürk'ü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kabinden çıkarken dengesini kaybedip düştü

Kurtarma operasyonu sırasında, Öztürk, asansör kabininden çıkmaya çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikten eksi 5. katın asansör boşluğuna düştü. Güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Ersin Öztürk'ü düştüğü yerden çıkardı, ancak Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, rezidansta ve asansörde detaylı incelemelerde bulundu. Olay sırasında orada bulunan ve ismi açıklanmayan bir teknik personel, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Asansörlerin bakımı yapılmıyor

Aynı rezidansta yaşayan Bayram Kocaman, "Arkadaşlardan bu acı haberi mesajlaşma grubumuzda öğrendim. Daha önce de asansörlerin bozulması gibi birçok sorun yaşadık. Asansörlerin bakımı yapılmıyor. Bu kazanın olacağı belliydi. Bir gün önce grupta, 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor' diye yazılmıştı. Bir gün sonra da bu trajik olay meydana geldi. İhmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz. Site sakinleri çok tedirgin, asansörlere binemiyorlar. Bu sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"Yeşil etiketten mavi etikete düşmüş bir asansör"

Öztürk ile aynı blokta yaşayan Özkan Güldalı ise, "Ben de aynı blokta oturuyorum ve bu asansörü 10-15 dakika önce kullanmıştım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Yeşil etiketten mavi etikete yeni düşmüş bir asansör. Müthiş bir ihmalkarlık var. Verilmiş sadakamız varmış." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.