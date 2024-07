Lüksemburg Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar’dan Onuruna Davet

Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve eşi Barbara Faber-Mohr onuruna Çeşme Altın Yunus’ta davet verdi.

Görev süresi uzatıldı

Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar’ın görev süresi 5 yıl daha uzatıldı. Bu vesileyle, Lüksemburg Büyük Dukalığı Ankara Büyükelçisi Georges Faber ve eşi Barbara Faber-Mohr onuruna Çeşme Altın Yunus’ta düzenlenen resepsiyona, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, diplomatik misyon temsilcileri, İstanbul ve İzmir iş dünyasından ve basından çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Georges Faber’in konuşması

Davetin onur konuğu olan Lüksemburg Büyük Dukalığı Ankara Büyükelçisi Georges Faber, konuşmasında şunları söyledi: “Feyhan Yaşar, on yılı aşkın süredir Lüksemburg Büyük Dukalığı’nın Ege Bölgesi ve İzmir Fahri Konsolosluğu görevini başarıyla sürdürüyor. 2022 yılında kendisine, Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ilişkilerin desteklenmesine ve bağların güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği bu başarılı çalışmalar dolayısıyla Lüksemburg Büyük Dukalığı tarafından “Order of the Oak Crown-Meşe Tacı Nişanı” verildi. Yeni dönemde birlikte iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte çok daha iyisini başaracağımıza olan inancımızla Feyhan Yaşar’ın gelecek 5 yıl da Lüksemburg’un İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosluğu görevini sürdüreceğini sizlerle paylaşmak isterim.”

Feyhan Yaşar’ın açıklamaları

Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar, davette yaptığı konuşmada: “2016-2020 yılları arasında birlikte çok değerli çalışmalar yaptığımız Lüksemburg Büyük Dukalığı Ankara Büyükelçisi Ekselansları Georges Faber’in 2023 yılında ikinci kez aynı göreve atanmasından ve Türkiye ve Lüksemburg arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeniden birlikte çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Ege Bölgesi ve Eskişehir’i temsil eden Lüksemburg Fahri Konsolosluğu’nu üstlendiğim 2013 yılından bu yana Türkiye’de ve İzmir’de iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla ilişkilerin güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Pek çok sektörde var olan potansiyelin değerlendirilerek doğrudan yatırımlar ile iş birliğinin artacağına, ekonomik ilişkiler ile birlikte kültürel ilişkilerin de daha fazla gelişmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.