Rap müziği ile tanınan Lvbel C5'in son single'ı "HavHavHav", sosyal medyada büyük tepki topladı. Şarkı, hem dinleyicilerden hem de sanat camiasından eleştirilerin hedefi oldu. Bazı müzikseverler, şarkıyı alay konusu yaparken, diğerleri ise "sanat seviyesinin düştüğünü" ifade etti.

Sosyal Medyada Mizah Konusu Oldu: "HavHavHav" şarkısının büyük bir hızla dijital platformlarda popülerleşmesine rağmen, şarkının tam anlamıyla bir 'havlama' içermesi, dinleyicilerin eleştirilerine yol açtı.

CİMER'e şikayet edildi

Olumsuz Etki İddiası: Şarkının, gençler üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı endişesiyle, bir vatandaş CİMER'e başvuruda bulundu. Şanlıurfa'dan yapılan şikayette, "Lvbel C5'in HavHav şarkısı gençlere kötü örnek oluyor ve tüm dijital platformlardan kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Eleştiriler ve Alaylar: Şarkının, "Ülkedeki kültür - sanat seviyesinin sembolü" gibi yorumlarla eleştirildiği belirtildi. Birçok kişi, şarkının anlamını ve mesajını sorgularken, bunun sanatsal bir eser olup olmadığını tartışıyor.