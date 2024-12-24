Tüm dünyayı endişelendiren M çiçeği virüsünde, daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen yeni bir varyant Belçika’da tespit edildi. Sağlık uzmanları gelişmeyi yakından takip ediyor.

Yeni varyant ilk kez Belçika’da görüldü

Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano’nun açıklamasına göre, ülkenin Valon bölgesinde bir hastada M çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi. Hastanın, Afrika’da enfekte bir kişiyle cinsel temas sonucu virüsü kaptığı belirtildi. Teşhis öncesi kendini izole eden hasta, sağlık yetkilileri tarafından kontrol altına alındı.

"Daha bulaşıcı ve tehlikeli"

Sciensano yetkilileri, yeni varyantın önceki türlere göre daha hızlı yayıldığını ve daha tehlikeli olabileceğini ifade etti. Ancak alınan önlemler sayesinde genel nüfus için riskin düşük seviyede olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 14 Ağustos’ta M çiçeği virüsünü "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülerek endişe yaratmıştı.

Uzmanlar ne diyor?

Sağlık uzmanları, yeni varyantın yayılma hızı ve etkileri üzerine araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Uzmanlar, hijyen ve temas kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.