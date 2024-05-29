İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası standartlarda eğitim veren okulları ve merkezleriyle faaliyetlerini sürdürürken, Maarif’e Giriş Sınavı (MAGİS) ile öğrencilere kapılarını açıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Amerika, Gürcistan, Nijer, Kamerun ve Sırbistan dahil 30 ülkede düzenlenecek sınava 20 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

İlk olarak 2018 yılında 9 ülkede 2 bin 661 öğrenciye uygulanan Maarif’e Giriş Sınavı katılımcı sayısı, son altı yıl içinde yedi kat artarak önemli bir büyüme kaydetti.



2022-2023 eğitim yılında 28 ülkede gerçekleştirilen sınava toplamda 14 bin 204 öğrenci katıldı.

Sınav, bu yılın başından beri 25 ülkede gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri, sınavın her yıl daha geniş bir kapsama ulaştığını ve daha fazla öğrencinin Maarif Okulları'nda kaliteli eğitimle buluştuğunu belirtti.

Sınavda başarılı olarak Maarif okuluna kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, temel sosyal bilimler, fen ve matematik bilimleri, bilişim ve teknoloji dersleri, ülkelerin milli kültür ve tarihleri ile B2 düzeyinde Türkçe eğitimi alacak. Öğrenciler ayrıca, kendi ana dilleri ve geçerli bir yabancı dili de öğrenecek.