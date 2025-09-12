Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in İzmir’de yayın yapan bir yerel gazeteye verdiği röportajda kullandığı “maaş ödeyemeyen belediye” sözleri tartışma yarattı. CHP’li bir önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Karakayalı, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Karakayalı: “Bir Çalışan Çıkıp Desin Maaş Alamadım”

Karakayalı, görev süresince belediyenin maaş ödeyemez duruma hiç düşmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Benim dönemimde çalışan personelimden bir kişi çıkıp da ‘maaş alamadım’ desin. Böyle bir şey yok. Mehmet Türkmen benim başkan yardımcılığımı yaptı. Kendisine de soruyorum: Maaş alamadığın bir ay oldu mu? Şirket personelinde ufak tefek gecikmeler olmuştur ama asla maaş ödememe gibi bir durum yaşanmadı.”

“İcraat Yerine Laf Üretiyor”

Karakayalı, Mehmet Türkmen’in açıklamalarını “gerçek dışı” olarak nitelendirerek, “Bu tür söylemlerle gündemi meşgul edeceğine, geçen 1,5 yılda hangi icraatları ortaya koyduğunu göstersin. Halk, laf değil hizmet bekliyor” dedi.

Basın Danışmanına Tepki

Karakayalı, belediyenin resmi sosyal medya hesabında yapılan “Maaş ödeyemeyen belediyeden, borçsuz belediyeye” paylaşımına da tepki gösterdi:

“Mevcut belediyenin basın danışmanı, benim dönemimde de basın danışmanlığımı yaptı. Şimdi belediyenin resmi sayfasında bu paylaşımı yaparken hiç mi utanmadı? Buradan kendisine soruyorum: Ne zaman maaşını almadın?”

CHP İlçe Yönetiminin Tutumu Bekleniyor

Yaşanan polemiğin ardından gözler CHP Kemalpaşa İlçe Yönetimi’ne çevrildi. İlçe örgütünün, Karakayalı ile Başkan Türkmen arasında yaşanan bu tartışma hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.