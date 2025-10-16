Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’nda maaş haczine ilişkin köklü bir değişiklik hazırlıyor. Yeni sisteme göre düşük gelirli çalışan daha az, yüksek gelirli çalışan ise daha fazla kesintiyle karşılaşacak.

Maaş haczinde gelir bazlı sistem başlıyor

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’nda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni taslakla birlikte maaş haczinde gelir bazlı ve kademeli sistem hayata geçirilecek. Artık tüm çalışanlara sabit oranlı kesinti uygulanmayacak; düşük gelirli çalışan daha az, yüksek gelirli çalışan daha fazla kesintiyle karşılaşacak.

Kesinti oranları ve örnek hesaplamalar

Yeni düzenlemede, maaş haczi oranları yüzde 10 ile yüzde 60 arasında kademelendirilecek. Örnek hesaplamalar:

Asgari ücretli (22 bin 104 TL) → en fazla 2 bin 210 TL haciz

Geliri asgari ücretin 2 katı (44 bin 208 TL) → en fazla 8 bin 841 TL haciz

Geliri asgari ücretin 3 katı (66 bin 312 TL) → en fazla 19 bin 893 TL haciz

Hiçbir durumda maaşın yüzde 60’ından fazlasına el konulamayacak.

Emekli maaşları korunuyor

Taslakta, emekli maaşlarına haciz uygulanmayacağı açıkça belirtiliyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan emekli aylıkları, borç tahsilatı nedeniyle kesintiye uğramayacak.

Yeni sistemin hedefi: Adalet ve sosyal denge

Adalet Bakanlığı yetkilileri, yeni kademeli sistemin amacının gelir adaletini sağlamak olduğunu vurguluyor. Sabit oranlı haciz sisteminde düşük gelirli vatandaşlar mağdur olurken, yeni düzenleme hem borçlunun yaşam standardını koruyacak hem de alacaklının hakkını adil şekilde teslim edecek.