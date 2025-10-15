Mevcut düzenlemede maaşın dörtte biri kadar haciz uygulanabiliyordu. Yeni taslağa göre, haciz miktarı gelire göre farklılık gösterecek. Düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirliye daha fazla maaş haczi yapılacak. Kesinti oranları yüzde 10 ila yüzde 60 arasında olacak ve maaştan yüzde 60’tan fazla kesinti yapılamayacak.

Gelire Göre Kademeli Uygulama

Avukat Begüm Ağar, uygulamayı şöyle açıkladı:

Asgari ücretle çalışan: en fazla %10 haciz

Asgari ücretin 2 katı: %20 haciz

Asgari ücretin 3 katı: %30 haciz

Haciz Örnekleri

Yeni düzenleme ile gelire göre uygulanacak haciz miktarları şöyle:

Gelir asgari ücret (22 bin 104 TL) → en fazla 2 bin 210 TL haciz

Gelir 44 bin 208 TL → en fazla 8 bin 841 TL haciz

Gelir 66 bin 312 TL → en fazla 19 bin 893 TL haciz

Emekli Maaşları Hacizden Muaf

Taslağa göre, SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz uygulanamayacak.