Türkiye'de kredi kartı borçları alarm veriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre takipteki bireysel kredi kartı borçları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %212 gibi rekor bir artış gösterdi. Vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve düşen gelirleri karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına yükleniyor.

Artan borçlar ve yükselen faizler

Geçen yıl Mayıs ayında 8,8 milyar TL olan takipteki bireysel kredi kartı borcu, bu yıl Mayıs ayında 27,6 milyar TL'ye ulaştı.

İhtiyaç kredisi borçları da aynı dönemde %50 artarak 36,3 milyar TL'yi buldu.

Kredi kartı faizlerinin artması borçlanma maliyetini daha da yükseltti.

Temel ihtiyaçlar için kredi kartı kullanımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte kredi kartı taksit uygulamasına yönelik eleştirel açıklamaları gündeme geldi.

Vatandaşlar ise kredi kartlarını market alışverişi ve temel ihtiyaçlar için kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Tüketici Birliği Federasyonu araştırmasına göre kredi kartı harcamalarının %60'ı marketlerde yapılıyor.

Tüketici Hakları Derneği Uyarıyor: Vatandaş zorunlu olarak kredi kartına bağımlı hale geldi

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların kredi kartlarına sınırsız limitlerle alıştırıldığını ve zorunlu olarak bağımlı hale getirildiğini belirtiyor.

Kılıç, gelirlerin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi nedeniyle vatandaşların kredi kartına yöneldiğini vurguluyor.

Hane halkı harcamalarında kira ve ulaşım öne çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hane halkı harcamalarında kira ve ulaşım ilk iki sırayı alıyor.

THD Başkanı Kılıç, kira ve ulaşıma yapılan harcamaların vatandaşların bütçesini zorladığını ve temel ihtiyaçlardan kısmaya yol açtığını belirtiyor.