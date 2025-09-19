Büyük Birlik Partisi (BBP), Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısındaki müstehcen içerikler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı açıklamada bulundu.

BBP’den suç duyurusu

Büyük Birlik Partisi, Mabel Matiz’in şarkısındaki sözler nedeniyle harekete geçti. BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, açıklamasında, toplumsal değerleri ve aile yapısını hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Bağcı, şarkıda yer alan ifadelerin başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun manevi yapısını tehdit ettiğini vurguladı.

Bağcı, şunları söyledi:

“Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir.”

Ne yaşanmıştı

Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına, “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık açıklamasında, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldığını duyurdu.