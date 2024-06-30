Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri’nde Türkiye’nin en çok konser veren ve her konserinde rekora imza atan sanatçısı Mabel Matiz hayranları ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Kömür şarkısıyla yine müzik listelerinde en çok dinlenenler arasında yer alan sanatçı Harbiye Açıkhava Konserinde iki gün üst üste hayranları ile buluştu.

Dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranları ile söyleyen Matiz, ‘Yine, yeniden Harbiye… Burada sizlerle olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Bu mekanın hep farklı bir enerjisi olduğuna inanıyorum. ‘dedi.

Her iki günde de konserin ilk yarısında duygu dolu anlar yaşanırken, ikinci yarıda tam bir enerji patlaması yaşandı. Sanatçının hayranları telefon ışıklarıyla, ıslıklarla ve alkışlarla tempoyu bir an olsun düşürmedi.

Mabel Matiz’in hayranlarına bir de sürprizi vardı. ‘Sana Yıldızları Ödediğimden’ şarkısınında sahneye Bengü Beker’i davet eden Mabel Matiz’in Beker ile olan düeti dakikalarca alkışlandı.

İki gün üst üste sold out olan konserlerinde yaklaşık 8 bin hayranı ile buluşan Mabel Matiz, Eylül ve Ekim aylarında Harbiye Açıkhava’da 6 konser daha verecek.