Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına ilişkin, kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

Bakanlık, Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talep etti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in "Perperişan" adlı şarkısına yönelik, 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli talep etti. Bakanlık, şarkının içeriğinin, kamu düzenini ve aile yapısını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Kamu düzeninin bozulabileceği ifade edildi

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı olduğu, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz bir zihinsel etki yaratabileceği ifade edildi. Ayrıca, şarkının toplumda infiale yol açabileceği ve kamu düzenini bozabileceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıya yönelik vatandaşlardan gelen şikayetlere de dikkat çekti. CİMER üzerinden yapılan başvurularda, "Perperişan" şarkısının aile yapısına zarar verdiği ve toplumda huzursuzluk oluşturduğuna dair şikayetler olduğu kaydedildi.

Bakanlık, mahkeme kararının ardından, erişim engelinin uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmesini istedi.