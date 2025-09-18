Mabel Matiz’in gündem yaratan yeni şarkısı ‘Perperişan’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Şarkı, YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda henüz Türkiye’den erişime kapatılmadı.

Bakanlık şarkıyı mahkemeye taşıdı

Mabel Matiz’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan ‘Perperişan’ şarkısı, sözleri nedeniyle tartışma yaratmıştı. Bazı kesimler tarafından hedef gösterilen şarkı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkemeye başvurarak erişim engeli talep etti.

Bakanlığın şikayet dilekçesinde, şarkının kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı olduğu, aile kurumuna zarar verebileceği ve özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Erişim engeli kararı çıktı

Sosyal medyada erişim engellemelerini duyuran @EngelliWeb isimli hesap, kararı şu ifadelerle paylaştı:

“Mabel Matiz‘in ‘Perperişan’ şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music’te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.”

Henüz kaldırılmadı

Engelleme kararının ardından şarkı teknik olarak erişime kapatılmış olsa da, dijital müzik platformlarında hâlâ görülebiliyor. Platformların, mahkeme kararını uygulamalarıyla birlikte şarkının Türkiye’den erişime kapatılması bekleniyor.