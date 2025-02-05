Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına düzenlediği ödüllü sınavla, 7. ve 11. sınıf öğrencilerine önemli bir fırsat sunuyor. Sınav, 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa'nın 17 ilçesindeki MABEM merkezlerinde yapılacak. Başarılı öğrenciler, eğitim hayatlarında önemli bir adım atarak MABEM'in kaliteli eğitim imkanlarından faydalanma şansı elde edecek.

Eğitimde fırsat eşitliği sunuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen bu sınav, özellikle öğrencilerin kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak için büyük bir adım. Öğrenciler, sınav başvurularını MABEM merkezlerinde yapabilecek. Başvurmak için öğrenci belgesi ve vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Başarılı olan öğrenciler, MABEM'de ücretsiz eğitim alarak, üniversite sınavlarına ve liselere geçişte güçlü bir eğitim altyapısı elde edecekler.

7 bin 500 öğrenciye eğitim desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MABEM aracılığıyla 2024 yılında 7 bin 500 öğrenciye sınav hazırlık kursları düzenleyerek, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağladı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanan 1254 öğrenci, çevrim içi platform üzerinden kaliteli eğitim imkanlarından yararlandı. Belediye, ulaşım desteği ve günaydın çorbası gibi birçok sosyal yardım ile öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor.

Başvuru ve bilgi için iletişim:

MABEM sınavına başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler, Manisa’daki MABEM merkezlerine başvurabilir ya da 0236 231 45 80 numarasından bilgi alabilirler.