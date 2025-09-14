Sivas’ta Sivasspor-Sarıyerspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan altyapı futbolcularını taşıyan otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 3’ü altyapı oyuncusu olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaza maç sonrası meydana geldi
Kaza, Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi yan yolda yaşandı. E.G. yönetimindeki otomobil ile C.T. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yaralandı.
Yaralıların arasında top toplayıcı futbolcular da var
Kazada Özbelsan Sivasspor altyapı futbolcuları O.G., G.A. ve M.G.’nin yanı sıra çocukların ailelerinden 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Teknik heyet olay yerine geldi
Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi kaza yerine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Kulüpten geçmiş olsun mesajı
Sivasspor Kulübü, kazada yaralanan futbolcular için sosyal medya hesabından “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.