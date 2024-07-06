Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Aynı gün yapılan Hollanda-Romanya karşılaşmasında galip gelen Hollanda, çeyrek finaldeki rakibimiz oldu. Olympiastadion'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, D Grubu üçüncüsü olarak son 16'ya katılan Hollanda, Romanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Portekiz'den sonra gelerek F Grubu ikincisi olan Türkiye ise Avusturya ile eşleşmiş ve 2-1 galip gelmişti.

Takımların Grup Performansı

D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 3 maçtan sadece birinde galip geldi. Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda, Fransa ile 0-0 berabere kalmış ve Avusturya'ya 3-2 yenilmişti.

F Grubu'ndaki Türkiye ise grup maçlarında 2 galibiyet aldı. İlk EURO 2024 maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen milliler, Portekiz'e 3-0 mağlup olmuş, son grup maçında ise Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya kalmıştı.

Maçı Fransız Hakem Yönetecek

Fransız hakem Clement Turpin, Türkiye-Hollanda maçında düdük çalacak. Yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak, dördüncü hakem ise Alman Felix Zwayer. VAR olarak ise Jerome Brisard görev yapacak. Turpin, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.

Milli Takım'da Eksiklerimiz Var

Merih Demiral, Avusturya maçındaki gol sevincinden dolayı UEFA'dan 2 maç men cezası aldı. Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek de sarı kart cezaları nedeniyle Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Türkiye 3. Kez Çeyrek Finalde

A Milli Takım, 6. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde yer alacak. Daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finale yükselen takımımız, 2008'de yarı finale kadar çıkmıştı.

İki Takımın 15.Kez Karşılaşacak

Türkiye ve Hollanda milli takımları, tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 1958'de karşılaşan iki takım arasında Türkiye, 4 galibiyet elde ederken, Hollanda 6 galibiyet aldı, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

Yarı Finaldeki Rakibimiz Kim Olacak?

Hollanda-Türkiye maçının galibi yarı finale çıkacak ve rakibi, İngiltere-İsviçre maçının galibi olacak. İngiltere-İsviçre maçı, 6 Temmuz TSİ 19.00'da oynanacak.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Hollanda'nın Avrup Şampiyonası kadrosu

Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Forvet: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna)

Muhtemel 11'ler

Türkiye

Mert Günok, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler

Hollanda

Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay.