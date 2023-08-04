Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 100 ülke katılıyor.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Festivalin ana kategorilerinden Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’na Macaristan’dan katılan Foras National Dance topluluğu sahnede ilk olarak ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Gösterinin sonunda ellerinde Türkiye ve Macaristan bayrakları ile bir kez daha sahneye gelen Macar dansçılar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı Türkçe seslendirdi. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce izleyici Macar grubu dakikalarca ayakta alkışladı.

“BU ŞARKININ TÜRKLER İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Foras National Dance topluluğunun direktörü Jozsef Szigetvari Türkleri çok sevdiğini belirterek şunları söyledi, “Bir Macar’ım, Türkleri seviyorum. Bu şarkıyı seçmemdeki en büyük sebeplerden biri biz yüzyıllardır aynı topraklarda yaşıyoruz, birbirimizin evlerine, ülkelerine ziyarete gidip geliyoruz. Bu yüzden bu şarkıyı seçtim. Bu şarkının Türkler için ne anlama geldiğini ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Bir topraklara geldiğiniz zaman o topraklardaki dili öğrenmeniz sizin için en büyük hediyelerden biridir ve bugün de ben Türkler ve Macarlar arasındaki dostluğun, kardeşliğin hediyesi olan bu şarkıyı burada ekibime performe ettirdim” dedi.