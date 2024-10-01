Macaristan ve Türkiye arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerin 100. yılına denk gelen bu dönemde, Muğla ve Denizli'yi kapsayan Macaristan Fahri Konsolosluk ofisi, görkemli bir törenle açıldı. Bu konsolosluk, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacak önemli bir köprü olacak.

Açılışa; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Tören, iki ülkenin dostluğunu pekiştiren tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

Fahri Konsolos Hamdi Akın: "Onur Duyuyorum"

Fahri konsolos olarak atanan Hamdi Akın, açılış konuşmasında Türkiye ve Macaristan arasındaki 100 yıllık dostane ilişkilerin bu konsolosluk aracılığıyla daha da güçleneceğini vurguladı. Akın, Muğla ve Denizli’nin kültürel ve ekonomik zenginliklerinin bu işbirliğinde kilit bir rol oynayacağını belirterek, "Bu önemli yılda böyle bir göreve layık görülmek benim için büyük bir onur" dedi.

Akın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’e teşekkürlerini sunarak, kendisine duyulan güvenin simgesi olarak bu görevi büyük bir istekle yerine getireceğini ifade etti.

Büyükelçi Matis: "Muğla ve Denizli İşbirliğinde Anahtar Bölgeler"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki köklü dostluğun, yeni fahri konsolosluk aracılığıyla daha da derinleşeceğini belirtti. Matis, Muğla ve Denizli'nin ekonomik ve kültürel zenginliklerinin bu işbirliği sürecinde merkezi bir rol oynayacağını söyledi.