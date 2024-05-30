Tuncer Candan'ın yazdığı ve Mehmet Emektar'ın yönettiği bu renkli oyun, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yer alan Yunus Emre Anaokulu'nda sahnelendi ve çocuklardan büyük ilgi gördü.

Coşkulu çocuklar

Türk kültürünün önemli karakterleri olan Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat ve Keloğlan’ın yer aldığı “Macera Ormanı”, çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Oyunun içeriğinde, dostluk, yardımlaşma ve doğa sevgisi gibi temalar, renkli kostümler ve enerjik danslarla harmanlandı. Çocuklar, kahkahaları ve alkışlarıyla oyuna coşkuyla eşlik etti.