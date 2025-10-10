Nobel Barış Ödülü, bu yıl Venezüellalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verildi. Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf ederek dünya kamuoyunda yankı uyandıran bir açıklama yaptı.

Nobel Barış Ödülü Machado’ya verildi

Norveç Nobel Komitesi, 2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nü, Venezüella’da demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle öne çıkan muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verdi.

Machado, yıllardır Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimine karşı yürüttüğü siyasi mücadelesiyle uluslararası kamuoyunda tanınan bir isim.

Trump’a jest: “Ona güveniyoruz”

Machado, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etti.

Machado açıklamasında,

“Her zamankinden daha fazla ABD Başkanı Donald Trump’a güveniyoruz ve zaferin eşiğindeyiz.”

ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, uluslararası medyada “dünyayı şaşırtan ithaf” olarak yorumlandı.

Trump ödül için ‘Zaten bana vermezler’ demişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesiyle ilgili bir soruya,

“Zaten bana vermezler, en hak etmeyen kişiye ödül verilir.”

şeklinde yanıt vermişti.

Trump’ın bu sözleri, Nobel Komitesi’nin kararından sonra yeniden gündeme geldi.

Liderlerden Trump’a destek çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Temmuz’da Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti.

Netanyahu’nun ofisi 9 Ekim’de yayımladığı açıklamada da “ödülün Trump’a verilmesi gerektiğini” savunmuştu.

Ayrıca Pakistan ve Kamboçya liderleri de Trump’ı ödüle aday gösteren ülkeler arasında yer aldı.