Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını ve iki devletli çözüm için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Macron, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı. Macron, bu kararı almakta daha fazla bekleyemeyeceklerini belirterek, "Filistin Devleti’ni tanıyoruz. Filistin Devleti’nin bu şekilde tanınması, Hamas için bir yenilgidir." dedi.

Gazze’deki olaylara 2 devletli çözüm vurgusu

Macron, Gazze’de yaşanan olayların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ifade ederken, hayatların kurtarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, iki devletli çözüm için gerekli her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı. Filistin'in bağımsızlık mücadelesine verdiği desteği yineleyen Macron, barışın sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.