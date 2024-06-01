Pandemi döneminde evlere kapanan insanlar, evlerine özlem duydu ve dekorasyona daha fazla ilgi gösterdi. Bu dönemde yüzde 100 büyüyen Madam Coco, Türkiye dahil 23 ülkede 450 mağazası ve 3000 çalışanıyla sektörde ön plana çıktı. CEO Cem Işık, pandemi sürecindeki başarılarını ve gelecek planlarını aktardı.

Pandemi sürecinde stratejik büyüme sağladı

Pandemi, ev tekstili ve dekorasyon sektöründe dönüşümü beraberinde getirdi. Madam Coco, uluslararası pazarda büyümeye devam ederek sektördeki gücünü kanıtladı. CEO Cem Işık, şirketin gelecek dönemdeki büyüme stratejilerini şu şekilde açıkladı; "Pandemi insanların evleriyle barıştığı, evlerine özendiği, misafireler için saklanan yemek takımlarının gündelik hayatta kullanılmaya başlandığı bir dönem oldu. Bu nedenle ev sektörü, dekorasyon firmalarının satışları da bu oranda artış gösterdi".

Pandemi döneminde ev tekstili sektöründe yaşanan yüzde 100'lük büyümenin yanı sıra, Madame Coco'nun uluslararası pazarda da büyümeye devam ettiğini ifade eden Işık, şirketin Türkiye'deki üretimini koruyarak, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklandığını açıkladı.

Madam Coco'nun başarı sırrı

Madame Coco'nun müşteri deneyimini artırmak için dijital öneri sistemlerini kullandığını ve müşterilere özel etkinlikler düzenleyerek duygusal bir bağ kurmayı hedeflediğini belirten Işık, şirketin teknoloji yatırımlarına ve perakende optimizasyon yazılımlarına önem verdiğini söyledi.

CEO Cem Işık, gelecek planları arasında Avrupa'da yeni mağazalar açmayı ve Orta Doğu pazarına girmeyi hedeflediklerini açıklarken, Madame Coco'nun küresel bir marka olma hedefini benimsediğini vurguladı. Işık, şirketin çalışan mutluluğunu artırmak için başlattığı "Happy Place to Work" inisiyatifi ile şirket kültüründe pozitif değişimler yaptıklarını ifade etti.

Perakende sektörünün lideri konumunu aldı

CEO Cem Işık, perakende sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle Madam Coco'nun başarısını yönlendirmeye devam edecek. Işık, şirketin vizyonunu genişletmek ve uluslararası arenada daha da güçlenmek için stratejik adımlar atmaya başladı. Madam Coco'nun, yenilikçi yaklaşımıyla müşteri deneyimini arttırmaya ve sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.