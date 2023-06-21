Yanılmıyorsam, İzmir’de Ahmet Adnan Saygun sanat Merkezi’nde “Doğunun Gizem’i, Batının Rüyası” başlıklı moda tasarımı ve desen çalışmaları sergisi ile yer aldı en son.

Zamanın Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi doktor Türkegül Kocaoğlu’nun açılışını yaptığı, Yorgancıoğlu’nun 60 yıllık çalışma hayatından çok özel ürünlerinin yer aldığı sergi. Zuhal Yorgancıoğlu İzmir Bayraklı ’da dünyaya geldi. Cumhuriyet kız Enstitüsü’nün sonrası Ankara Yüksek Teknik okulundan mezun olarak Amerika Maryland akademisinde aldığı moda eğitiminin ardından, Türk kültürünün üzerine yaptığı moda çalışmalarıyla, Türkiye’yi defalarca yurtdışında başarı ile temsil ederek tüm bu hizmetlerinden ötürü Türk Tanıtma vakfının en büyük ödülünün sahibi oldu.

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Üniversitelerde, moda tasarım bölümlerinin açılması; büyük mutluluğu oldu. Tasarımlarında Osmanlı ve Türk motiflerini özgün çizimlerle yarattığı eserleri ile dünyayı büyüledi. O uzun yıllar Türkiye’yi Türk kültürü ve sanatını moda yolu ile fahri elçi olarak dünyaya tanıttı. 1992’de Karşıyaka Soroptimist kulübünde (çalışan iş ve meslek kadınları derneğinin) başkanlığına seçildiğimde; kulübümüzün onur üyeliğini teklif ettim. Bizlerle sosyal projelerimiz de o kadar güzel destekleri oldu ki… Keza 2009’da kurduğumuz Ege Inner Wheel derneğimizde de kuruluşta iki onur üyemizle charter aldık. Sayın Zuhal Yorgancıoğlu ve Sayın (merhume) Işılay Saygın. Toplantılarımızda projelerimiz ve hep beraberdik. Biz onlardan feyz aldık onlar, bize güç kattılar.

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Tüm bunları bana yazdıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu “Zuhal Yorgancıoğlu moda tasarım müzesi”. Gelen davetiye şöyle:

Eskişehir Büyükşehir belediye başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi “Zuhal Yorgancıoğlu moda tasarım müzesi” açılışını onurlandırmanızı diler

Tarih: 22 Haziran Perşembe

Saat 16:00

Yer: Akarbaşı mahallesi Şehit Tuncay Güngör caddesi No:1 Eskişehir

Sevgili okuyucularım hem bu davetiyeler beni çok mutlu etti, hem de üzdü. Biz İzmirliler bu değerli İzmir kadınına ve değerli eserlerine yakışan bir müze yapamadık, kadirbilir Eskişehir BŞBB Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen iyi ki varsınız… Sırası gelmişken; maalesef bir başka değerli İzmir kadınının evi, anıları, mevcut iken müze olduramadık. Şehir belleğinde kalıcı anılar, genç kuşaklara ve daha ne kadar daha çok İzmir’e dair değer ve değerlileri kalıcı kılmamak, muhafaza etmemek, yakışıyor mu İzmir’e? İzmirlilere?