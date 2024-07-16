Türk madencilik sektörü, çevreci bir yaklaşımla 2024 yılının ilk yarısında 2 milyar 843 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise doğal taş ihracatında liderliğini koruyarak ihracatını yüzde 20 artırarak 623 milyon dolara çıkardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, sektörün yüksek girdi maliyetlerine rağmen önemli başarı elde ettiğini vurguladı. Alimoğlu, 2024 yılında dünya çapında pazarlama faaliyetleri düzenlediklerini ve başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, 2024 yılı sonu için belirlenen 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedefine odaklandıklarını ifade etti.

Türkiye doğal taş ithalatçılarını ağırladı

Maden sektöründe ihracatlarını artırmak için 2024 yılının ilk yarısında dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetleri düzenlediklerini ve arı gibi çalıştıklarını anlatan Alimoğlu, “2024 yılında ilk kez Güney Kore’de KINTEX fuarına milli katılım organize ettik. Çin’deki Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na 2024 yılında 11. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’a yönelik sektörel ticaret heyeti yaptık. İzmir Marble Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından doğal taş ithalatçılarını Türkiye’de ağırladık. Tüm bu gayretlerimiz sonucunda 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir dönem geçirdik. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yeşil Dönüşüm için kritik mineraller önemli

Yeşil dönüşümün kritik minerallerle mümkün olabileceğine dikkat çeken Alimoğlu, özellikle elektrik dönüşümü için bakır gibi kritik minerallerin önemine vurgu yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, bu alanda yatırım ihtiyacının karşılanamadığını ve Türkiye'nin zengin maden yataklarıyla bu talebi karşılayabileceğini belirtti. Çin, ABD ve İspanya, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin 2024 yılının ilk yarısında maden ihracatında en fazla talep gören ülkeler oldu.