Bugün tedavüle giren 5 TL'lik madeni paralar, ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun dikkatini çekti. Şatıroğlu, bu adımı olumlu bulmakla birlikte yetersiz buluyor ve daha ileri adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

Tunç Şatıroğlu, geçmişte yaptığı açıklamalarda, 5 TL'lik madeni paraların çıkarılmasının doğru bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtmişti. Şatıroğlu, 10 TL ve 20 TL'nin de madeni para olmasını öneriyor ve bu adımın enflasyonla mücadelede daha etkili olabileceğini savunuyor.

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda, Darphane'nin maliyetlerinin arttığını ve enflasyonun uçtuğunu ifade eden Şatıroğlu, 5, 10 ve 25 kuruşların tedavülden kaldırılmasını önermişti. Ayrıca, 5, 10 ve 20 TL'lik banknotların madeni para haline getirilmesi gerektiğini ve daha yüksek değerli banknotların basılması gerektiğini dile getirmişti.