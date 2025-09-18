Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve darphane, madeni para üretiminde yeni bir döneme geçiyor. Geçtiğimiz yıl 10 ve 25 kuruşun basımını durduran kurum, bu kez 50 kuruşların üretimine son vermeye hazırlanıyor.

50 kuruşların basımı sona eriyor

Darphane, artan maliyetler nedeniyle 50 kuruşların üretimini yıl sonuna kadar durduracak. Geçtiğimiz yıl 10 ve 25 kuruşların basımı da benzer gerekçelerle sonlandırılmıştı.

Yüksek maliyet dikkat çekiyor

Ekonomistler, bir 50 kuruş üretiminin 3 TL’yi aştığını, 1 TL’lik madeni paranın ise 4,3 TL’ye mal olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, darphaneyi yeni düzenlemelere yöneltiyor.

5 TL’lik madeni para piyasada yaygınlaşacak

Darphane, geçtiğimiz yıl sınırlı şekilde piyasaya sürülen 5 TL’lik madeni paraların sayısını önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyor.

Vatandaşların elindeki paralar geçerli olacak

10, 25 ve 50 kuruşların üretimi durdurulsa da vatandaşların halihazırda kullandığı paralar geçerliliğini koruyacak.

Koleksiyon değeri kazanabilir

Uzmanlar, üretimi durdurulan madeni paraların ilerleyen yıllarda koleksiyon değeri taşıyabileceğine dikkat çekiyor.