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Bornova Belediyesi, Sivas'ta 31 yıl önce gerçekleşen Madımak Katliamı'nı unutmadı. Türkiye'nin önde gelen aydınlarının da aralarında bulunduğu 35 kişi, katliamın yıldönümünde özel bir etkinlikle anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, adalet vurgusu yaparak katliamın üzerinden geçen zamanı hatırlattı.

Madımak Katliamı Bornova'da Duygusal Anma2

Madımak’ın Ardından Küldeki Şarkılar

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı. Sanatçı Erkan Çabuk'un bağlama eşliğinde seslendirdiği türkülerle başlayan program, duygusal anlar yaşattı. Dinletinin ardından, katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarından oluşan “Madımak’ın Ardından Küldeki Şarkılar” adlı sergi gezildi.

Madımak Katliamı Bornova'da Duygusal Anma

Hukukun üstünlüğüne geçiş zamanı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Madımak Katliamı'nın ardından geçen 31 yılın acısını ve adalet talebini dile getirerek, "Son seçimlerde umudumuzu yeşerttik. Türkiye'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geçiş yapma zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

Madımak Katliamı Bornova'da Duygusal Anma1

Editör: Hatice Köylü