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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Madımak Katliamı'nın ardından geçen 31 yılın acısını ve adalet talebini dile getirerek, "Son seçimlerde umudumuzu yeşerttik. Türkiye'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geçiş yapma zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı. Sanatçı Erkan Çabuk'un bağlama eşliğinde seslendirdiği türkülerle başlayan program, duygusal anlar yaşattı. Dinletinin ardından, katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarından oluşan “Madımak’ın Ardından Küldeki Şarkılar” adlı sergi gezildi.

Bornova Belediyesi, Sivas'ta 31 yıl önce gerçekleşen Madımak Katliamı 'nı unutmadı. Türkiye'nin önde gelen aydınlarının da aralarında bulunduğu 35 kişi, katliamın yıldönümünde özel bir etkinlikle anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki , adalet vurgusu yaparak katliamın üzerinden geçen zamanı hatırlattı.

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