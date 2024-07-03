Madımak Katliamı Çiğli’de Şiir Ve Türkülerle Anıldı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümü anma törenine katıldı. Törende, katliamda yaşamını yitiren 33 aydın şiirler, türküler ve sinevizyon gösterimi ile anıldı.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda düzenlenen anma törenine, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınların anısına düzenlendi.

Anma töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, katliamın üzerinden geçen 31 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi tazed olduğunu belirtti. Yıldız, "Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen bu olayın yaşandığı otel, utanç müzesine dönüştürülmelidir. Barışa, kardeşliğe ve birlikte yaşamaya olan inancımızla, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak ülkemizin bütünlüğüne karşı yapılan her türlü karanlık girişime karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ise törende yaptığı konuşmada, Madımak Katliamı'nın ülkemizin tarihinde kara bir leke olarak kaldığını ve bu acının unutulmadığını vurguladı. Akar, "Sivas'ta yaşananları asla unutmayacağız. Katliamı bir kez daha lanetliyor ve yaşamını yitiren aydınlarımızı saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu. Şairin sözleriyle de vurgulamada bulunan Akar, aydınlara selam gönderdi.