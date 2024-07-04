Madımak Katliamı’nın 31. Yılı İzmir’de Anıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas Katliamı’nın 31. yıl dönümünde, Madımak Oteli’nde katledilen aydınları unutmadı. Kültürpark’ta yer alan İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı ve birçok yerel yönetici katıldı.

"31 yıl önce hissettiğimiz acı, bugün de yüreğimizde. Ancak bu ülkede adalet ve insan hakları mücadelesi kazanacak." - Dr. Cemil Tugay

"Bu düzen değişecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, anma programında yaptığı konuşmada, Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacaklarını belirtti. Tugay, “Bu ülkede bu düzen değişecek. Her insanın hakkına, hukukuna, düşüncesine ve inancına saygı duyulan bir düzeni kuracağız. Bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Katılımcılar ve önemli açıklamalar

Etkinlikte birçok önemli isim yer aldı. Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan ve Madımak Katliamı’ndan şans eseri kurtulan yazar Hidayet Karakuş konuşmalarında, adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti. Kaplan, "Bizler ne Çorum'u, ne Sivas'ı, ne Maraş'ı unutacağız" dedi.

"Umudu diri tutmalıyız"

Zeynep Altıok Akatlı, dayanışmanın ve umudu diri tutmanın önemine vurgu yaptı. Akatlı, “İhtiyacımız olan şey, dayanışmayla umudu diri tutarak mücadeleyi sürdürmektir. Bu davanın benim için asla bırakılmaması gereken tek sebebi, insanlık suçlarında zaman aşımının uygulanmamasıdır” diye konuştu.

Mahkeme süreci konuşuldu

Avukat Beydağ Tıraş Öneri, Madımak Katliamı’nın mahkeme sürecine dair detayları paylaştı. Panelin ardından Grup Son Dakka ve Özgür Başkaya’nın performanslarıyla duygusal anlar yaşandı.

Madımak Katliamı’nın 31. yılı anma töreni, katılımcılara derin duygusal anlar yaşatırken, adalet ve insan hakları mücadelesinin süreceği mesajını güçlü bir şekilde iletti. Başkan Tugay'ın "Bu aydınlıkla karanlığın savaşıdır" sözleriyle etkinlik sona erdi.