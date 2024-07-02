Sedef Didem EZME

Madımak Katliamı’nın 31. yıl dönümünde Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, duygu dolu anların yaşandığı bir etkinliğe sahne oldu. Programda hayatını kaybedenler türkülerle anılırken, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da önemli açıklamalarda bulundu.

Duygu dolu türküler

Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde gerçekleşen trajik olayın anısına düzenlenen törende, sanatçılar Öznur Korkmaz ve Zafer Güler, 31 yıl önce hayatlarını kaybedenler için duygu dolu türküler seslendirdi.

Kaybedilenlerin anısına karanfil bırakıldı

Başkan Erman Uzun konuşmasında, bu acının toplumun belleğinden hiçbir zaman silinmeyeceğini belirtirken, saldırının laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik olduğunu vurguladı. Törenin ardından anı köşesine karanfiller bırakılarak, kaybedilenlerin anısı bir kez daha yaşatıldı.

Madımak Katliamı’nın hala taze bir acı olarak hafızalarda yer ettiğini ifade eden Başkan Uzun, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Türkülerin, kitapların ve deyişlerin ötesinde, bu acının yüreklerde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.