Torbalı Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 33’ü aydın ve 2 otel görevlisinin canice öldürüldüğü olayların 31. yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. 2 Temmuz Salı Günü düzenlenecek olan şiir dinletisi ve anma programında sanatçı Derya Eroğlu, Cesur Yılmaz, Taner Yılmaz ve Servet Barış sahne alacak. Ayrıca semahın da dönüleceği etkinlik saat 19.30’da İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Başkan Demir’den davet

Torbalı Aşık Mahzuni Şerif Cem ve Kültür Evi işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliğe tüm ilçe sakinleri davet edildi. Güne dair özel notların, anıların ve günümüz politikalarının değerlendirileceği konuşmalardan sonra gerçekleşecek olan dinletide güne özel türküler ve şiirler seslendirilecek. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Tam 31 yıl önce Sivas’ta aydınlarımız canice yakıldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamın failleri bugün hala tespit edilemedi, bazı failleri ise zaman aşımından yararlandı. Toplumumuzda derin yaralar bırakan bu katliamın yıl dönümünde Torbalı’da bir anma etkinliği düzenleyerek bir kez daha bu katliamı gerçekleştirenleri lanetleyeceğiz. Gerçekleştireceğimiz anma etkinliğimize tüm ilçe sakinlerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı