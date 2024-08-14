Çift, birlikte vakit geçirdikleri anları ilk kez paylaşmıyor; Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022'deki Paper dergisi kapak çekiminde de yer almıştı.

Kombinleri dikkat çekti

Madonna, siyah bir elbise ve dantel eldivenlerle şık bir görünüm sergilerken, Akeem rahat bir stil tercih etti. Madonna'nın elbisesi, kalça hizasında düz siyah bir katman ve ayak bileklerine kadar uzanan dramatik dantel detayları içeriyordu. Üzerine birçok kolye ve bilezik takmıştı. Sarı saçlarını hafif dalgalı bırakan Madonna, taş döşeli sokaklarda terlik tarzı sandaletlerle yürüdü.

Akeem ise yeşil yakalı örme bir üst ve beyaz şort giymiş, güneş gözlüğü takmıştı. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla açık havada öğle yemeği yedi. Madonna'nın bu gezintisi, Akeem ile 4 Temmuz'u geçirmesinden ve bu anları Instagram’da paylaşmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.