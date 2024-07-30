Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra, seçimlerin hileli olduğunu öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a sert tepki gösterdi. Maduro, ulusal televizyonda düzenlediği basın toplantısında, "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'a yanıt verdi.

Musk'ı "yeni baş düşmanları" olarak nitelendiren Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Venezuela basınında geniş yankı uyandırdı ve Maduro'nun bu meydan okuması uluslararası arenada dikkat çekti.

Seçimlerde hile iddiası ülkeyi karıştırdı

Venezuela Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro yüzde 51,20 oyla 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazandı. Ancak, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve hile yapıldığını iddia etti.

Bu gelişmeler, Venezuela'da siyasi gerilimi artırırken, uluslararası toplum da seçimlerin adil ve şeffaf olup olmadığı konusunda tartışmalara katıldı. Elon Musk'ın seçimlerin hileli olduğunu öne sürmesi ve Maduro'nun sert yanıtı, Venezuela'nın iç siyasi krizinin dışarıya da taşınmasına neden oldu.